Самолёт Boeing 757-200 совершил жёсткое приземление на Азорских островах
Фото © Twitter / Trem de Pouso
Воздушное судно Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines совершило жёсткую посадку на Азорских островах, сообщает One mile at a time.
Um Boeing 757-200 da @Delta (N543US) teve danos na fuselagem após um pouso duro no Aeroporto de Ponta Delgada, na região dos Açores, em Portugal, no fim da madrugada de hoje.— Trem de Pouso (@landingears) August 18, 2019
Não houve feridos e o voo #DL415, que seguiria para Nova York, foi cancelado.
Fotos: Azores Aviation. pic.twitter.com/plqYO91CwI
По предварительным данным, самолёт вылетел из Нью-Йорка и приземлился в аэропорту острова Сан-Мигель. Отмечается, что посадка была настолько жёсткой, что корпусу самолёта был нанесён ущерб.
В результате происшествия обратный рейс авиакомпании в Нью-Йорк отменили.