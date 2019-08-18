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Опубликовано 18 августа 2019, 23:16

Самолёт Boeing 757-200 совершил жёсткое приземление на Азорских островах

Фото © Twitter / Trem de Pouso

Фото © Twitter / Trem de Pouso

Воздушное судно Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines совершило жёсткую посадку на Азорских островах, сообщает One mile at a time.

По предварительным данным, самолёт вылетел из Нью-Йорка и приземлился в аэропорту острова Сан-Мигель. Отмечается, что посадка была настолько жёсткой, что корпусу самолёта был нанесён ущерб.

В результате происшествия обратный рейс авиакомпании в Нью-Йорк отменили.

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София Алабина
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