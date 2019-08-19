Топилин объяснил список неженских профессий заботой о будущих поколениях

В перечне оставили только специальности, которые опасны для репродуктивного здоровья.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объяснил, по какому критерию список запрещённых для женщин профессий был сокращён более чем в четыре раза — с 456 пунктов до 100. В перечне остались те виды работ, выполнение которых может сказаться на будущем поколении.

— [Новый перечень] в первую очередь учитывает факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщины и влияющие на здоровье её будущих детей, — написал Топилин в собственной колонке на сайте РИА "Новости".