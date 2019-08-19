Топилин объяснил список неженских профессий заботой о будущих поколениях
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В перечне оставили только специальности, которые опасны для репродуктивного здоровья.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объяснил, по какому критерию список запрещённых для женщин профессий был сокращён более чем в четыре раза — с 456 пунктов до 100. В перечне остались те виды работ, выполнение которых может сказаться на будущем поколении.
— [Новый перечень] в первую очередь учитывает факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщины и влияющие на здоровье её будущих детей, — написал Топилин в собственной колонке на сайте РИА "Новости".
Как уточнил министр, из списка "неженских" профессий убрали такие позиции, как боцман, шкипер, матрос, машинист электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель большегрузов и другие.