В Госдуме поддержали идею ограничить использование смартфонов в школах

По мнению Олега Смолина, в учебных заведениях нужно применить практику театров, где посетителей призывают отключить телефоны перед началом спектакля.

Ограничить использование мобильных телефонов в школах необходимо, однако полный запрет вводить нецелесообразно. Этого мнения придерживается депутат Госдумы, глава Общероссийского общественного движения "Образование для всех" Олег Смолин.

— Определённые ограничения в пользовании мобильной связью в школах представляются мне разумными в той мере, в какой нас всех предупреждают, когда мы приходим в театр: "Пожалуйста, отключите мобильные телефоны". Ровно то же, на мой взгляд, надо делать перед уроком при условии, что на уроке мобильная связь не будет использоваться как средство получения информации, — сказал он в беседе с "360".

По его словам, полностью лишать учеников смартфонов нельзя по ряду причин. Одна из них заключается в том, что родители будут беспокоиться, если не смогут связаться с ребёнком.

Сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков придерживается более категоричной точки зрения. Он уверен, что телефоны во время уроков должны быть выключены не только у школьников, но и у учителей.