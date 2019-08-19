Володин заявил о создании комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ

В состав этой структуры вошло 12 депутатов. Первое заседание пройдёт 30 августа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума создала комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Он назвал это закономерным шагом для обеспечения суверенитета страны.

— Когда вмешиваются в дела суверенных государств, мы просто считаем это недопустимым и будем делать всё для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, действуя в интересах нашей страны и граждан, — отметил Володин.

В состав комиссии вошло 12 депутатов. Первое заседание пройдёт 30 августа. Народных избранников отозвали из отпусков, чтобы незамедлительно начать работу.