В Госдуме предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей

По словам авторов идеи, дети жалуются на большой объём вещей, которые они вынуждены носить каждый день на учёбу.

В Госдуме предложили установить в российских школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей учащихся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на копию письма с соответствующим предложением.

— В ходе встреч с обучающимися средних общеобразовательных учреждений в нашей стране ко мне неоднократно обращались ученики с различными идеями. Наиболее интересной была идея установки индивидуальных шкафчиков для хранения вещей обучающихся, — сказано в тексте.

Автор предложения поясняет, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые они вынуждены носить каждый день в школу. Индивидуальные шкафчики могут избавить ребёнка от этой проблемы. Кроме того, по мнению автора, такое нововведение может стимулировать коллективное выполнение домашнего задания в школе, что привело бы к социализации учеников. Также в шкафчиках можно хранить мобильные телефоны.