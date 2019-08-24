Самая красивая чирлидерша доказала, что патриотизм — это очень горячо: 10 фото

Ивана, в прошлом танцовщица, всегда увлекалась футболом, поэтому, ни минуты не колеблясь, она поехала в Россию на чемпионат

Многие запомнили её по ярким костюмам в цветах Хорватии. Но и после такого модели показалось, что она не смогла выразить любовь к родине в полной мере

Поэтому, когда девушка надумала запустить свою линейку купальников, вопрос о расцветке перед ней даже не стоял, пишет Daily Star

Свои купальники Ивана назвала крокини — как результат слияния слов "бикини" и "Хорватия" (Croatia). Они сразу же стали популярны на родине девушки

В инстаграме Иваны за её небывалым успехом следят 107 тыс. человек, встречая каждое новое фото хвалебными комментариями

16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год