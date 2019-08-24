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Регион
Опубликовано 24 августа 2019, 17:30

Самая красивая чирлидерша доказала, что патриотизм — это очень горячо: 10 фото

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Ивана, в прошлом танцовщица, всегда увлекалась футболом, поэтому, ни минуты не колеблясь, она поехала в Россию на чемпионат
Многие запомнили её по ярким костюмам в цветах Хорватии. Но и после такого модели показалось, что она не смогла выразить любовь к родине в полной мере
Поэтому, когда девушка надумала запустить свою линейку купальников, вопрос о расцветке перед ней даже не стоял, пишет Daily Star
Свои купальники Ивана назвала крокини — как результат слияния слов "бикини" и "Хорватия" (Croatia). Они сразу же стали популярны на родине девушки
В инстаграме Иваны за её небывалым успехом следят 107 тыс. человек, встречая каждое новое фото хвалебными комментариями
16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год

26-летняя Ивана Кнолл из Загреба, Хорватия, многим запомнилась во время чемпионата мира по футболу в России. Ведь тогда девушка всюду разгуливала в одежде цветов своей команды. Но на этом модель решила не останавливаться.

Фото © Instagram/knolldoll

Фото © Instagram/knolldoll

Ивана, в прошлом танцовщица, всегда увлекалась футболом, поэтому, ни минуты не колеблясь, она поехала в Россию на чемпионат

Фото © Instagram/knolldoll

Фото © Instagram/knolldoll

Многие запомнили её по ярким костюмам в цветах Хорватии. Но и после такого модели показалось, что она не смогла выразить любовь к родине в полной мере

Фото © Instagram/knolldoll

Фото © Instagram/knolldoll

Поэтому, когда девушка надумала запустить свою линейку купальников, вопрос о расцветке перед ней даже не стоял, пишет Daily Star

Фото © Instagram/knolldoll

Фото © Instagram/knolldoll

Свои купальники Ивана назвала крокини — как результат слияния слов "бикини" и "Хорватия" (Croatia). Они сразу же стали популярны на родине девушки

Фото © Instagram/knolldoll

Фото © Instagram/knolldoll

В инстаграме Иваны за её небывалым успехом следят 107 тыс. человек, встречая каждое новое фото хвалебными комментариями

Фото © Instagram/knolldoll

Фото © Instagram/knolldoll

16 горячих фото модели, с помощью которых она зарабатывает по 18 млн в год

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Анна Бояршина
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