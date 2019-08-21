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Опубликовано 21 августа 2019, 22:01

В Сети поздравили лжерусского спецагента Ащьф Лштшфум с 50-летием

Фото © Кадр фильма "Идентификация Борна"

Фото © Кадр фильма "Идентификация Борна"

Создатели "Идентификации Борна" допустили киноляп, написав Foma Kiniaev с переключённой раскладкой клавиатуры.

Пользователи "Твиттера" весь день поздравляют главного героя кинофильма "Идентификация Борна" Джейсона Борна с днём рождения. Вот только имя у него странноватое — Ащьф Лштшфум.

Оно появилось в картине в 2002 году. Когда в фильме показали поддельный российский паспорт американского спецагента, вместо выдуманного имени Фома Киняев там был набор букв — Ащьф Лштшфум.

Однако загадку с именем несложно разгадать — создатели фильма просто напечатали Foma Kiniaev с переключенной на русский раскладкой клавиатуры.

Фанаты киноленты не могли пропустить день рождения любимого героя, поскольку сегодня он отмечает 50-летний юбилей. Некоторые даже предложили сделать 21 августа официальным днём киноляпа.

Ранее поклонники эпохи 60-х в США обнаружили киноляп в фильме "Однажды в Голливуде".

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Анна Рыженкова
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