Для многодетных матерей предложили снизить подоходный налог

С инициативой уменьшить налог с 13 до 4% обратился Виктор Зубарев. Для начала идею хотят попробовать в пилотных регионах.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в адрес министра финансов Антона Силуанова с предложением снизить подоходный налог для многодетных матерей с 13 до 4%. Об этом сообщает RT.

— На начальном этапе в случае поддержки настоящей инициативы предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишённых выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки, — говорится в обращении Зубарева.

Автор инициативы предложил снизить налог в пилотных регионах, которые, по словам экспертов, наиболее подвержены угрозе в экономической и социальной средах. В список попали Хакасия, Забайкальский край, Тува, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Курганская область.