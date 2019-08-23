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Регион
Опубликовано 23 августа 2019, 11:50

Леса Амазонии, выделяющие 20% кислорода Земли, горят так, что видно из космоса

Спутниковые снимки показывают, как огонь уничтожает тропические леса, а дым, распространяющийся на тысячи миль, превращает день в ночь.

Фото © Twitter/iambestb

Фото © Twitter/iambestb

Данные со спутников, полученные от Всемирной метеорологической организации, показывают, что дым от горящих тропических лесов на северо-западе Бразилии распространяется на тысячи миль по всей стране до Рио-де-Жанейро.

Фото © INPE

Фото © INPE

Самый большой город Бразилии, Сан-Паулу, погрузился в темноту из-за густого чёрного дыма. Смог буквально его накрыл. Автомобилистам приходится включать фары, чтобы хоть как-то ориентироваться на дорогах.

Фото © Twitter/iambestb

Фото © Twitter/iambestb

С начала года в стране бушевало порядка 72 тысяч пожаров, с прошлого четверга было зарегистрировано более девяти с половиной тысяч новых пожаров — сообщает бразильский государственный космический центр INPE.

Фото © Twitter/madreelefante

Фото © Twitter/madreelefante

Стакан дождевой воды из Сан-Паулу, Бразилия. Была собрана сегодня

Madreelefante

По сравнению с предыдущим годом количество лесных пожаров увеличилось на 83%. Кроме того, это самый высокий показатель с начала их документирования. По словам местных жителей, дождевая вода, собранная 20 августа, была чёрной. Такой цвет она приняла, очевидно, из-за золы и пепла в атмосфере.

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Сергей Трофимов
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