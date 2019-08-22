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Опубликовано 22 августа 2019, 12:34

GTA перенесли в реальный мир, сняв пародию, которая набрала уже 6 млн просмотров

Блогеры из Mindplace Studio не стали ждать фильма по любимой игре и сделали свой — с Си-Джеем и чит-кодами. Простые индонезийские парни с удивительной ловкостью повторили мир Сан-Андреаса, не забыв про его главные фишки.

GIF © Youtube / Mindplace Studio

GIF © Youtube / Mindplace Studio

На днях в Сети внезапно начал набирать популярность ролик о культовой игре GTA: San Andreas. В нём энтузиасты с маленького, но гордого YouTube-канала Mindplace Studio воссоздали геймплей, добавив в сюжет новые элементы, чтобы было интереснее.

Съёмка происходила на улицах Джокьякарты, Индонезия, а парни из Mindplace Studio выступили в качестве главных персонажей, хорошо известных фанатам GTA: Си-Джея, Биг Смоука и Райдера. Они проходили квесты и использовали чит-коды, а сходство с оригиналом придавали графические детали и звуковое сопровождение из игры.

Гиф © YouTube / Mindplace Studio

Гиф © YouTube / Mindplace Studio

Mindplace Studio в целом занимается перенесением популярных игр в реальность. Для своих 300 тысяч подписчиков парни уже отсняли ролики с PUBG и Super Mario Bros, а также не смогли пройти мимо фильма "Годзилла", правда внеся в него пару поправок. А видео про GTA уже набрало 6 миллионов просмотров и 436 тысячи лайков.

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Анна Бояршина
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