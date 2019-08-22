GTA перенесли в реальный мир, сняв пародию, которая набрала уже 6 млн просмотров

На днях в Сети внезапно начал набирать популярность ролик о культовой игре GTA: San Andreas. В нём энтузиасты с маленького, но гордого YouTube-канала Mindplace Studio воссоздали геймплей, добавив в сюжет новые элементы, чтобы было интереснее.

Съёмка происходила на улицах Джокьякарты, Индонезия, а парни из Mindplace Studio выступили в качестве главных персонажей, хорошо известных фанатам GTA: Си-Джея, Биг Смоука и Райдера. Они проходили квесты и использовали чит-коды, а сходство с оригиналом придавали графические детали и звуковое сопровождение из игры.

Гиф © YouTube / Mindplace Studio