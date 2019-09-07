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Опубликовано 7 сентября 2019, 10:00

Мама каждый год снимает детей на 1 сентября, и эти фото обязательны к просмотру

Каждый год 44-летняя комедийная актриса Лесли Брукс из Колумбуса, США, делает уморительные фотографии со своими детьми, чтобы отметить начало учебного года.

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Всё началось в 2013-м, когда дочери Лесли только начинали привыкать к школьной рутине

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Через год они снова решили сделать фотографию. И в итоге это переросло в семейную традицию

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Фото © Instagram/leslieannebrooks

На этих фотографиях мы просто развлекаемся. По правде, я боюсь начала учебного года, ведь хочу провести с детьми как можно больше времени

Лесли Брукс

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Фото © Instagram/leslieannebrooks

С Inside Edition Лесли поделилась, что черпает вдохновение из семейной жизни

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Надеюсь, однажды они вспомнят своё детство и посмеются над этими фотографиями

Лесли Брукс

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Поначалу девочкам не особо нравились первосентябрьские фото, но потом они начали сами предлагать идеи для кадров

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Теперь Лия серьёзно считает меня "крутой мамой", и Кэролэйн нравится помогать с концепцией для фото и реквизитом

Лесли Брукс

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Фото © Instagram/leslieannebrooks

Мамы отметили первый учебный день своих детей так, что фото до сих пор обсуждают

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Сергей Трофимов
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