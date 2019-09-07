Мама каждый год снимает детей на 1 сентября, и эти фото обязательны к просмотру
Каждый год 44-летняя комедийная актриса Лесли Брукс из Колумбуса, США, делает уморительные фотографии со своими детьми, чтобы отметить начало учебного года.
Всё началось в 2013-м, когда дочери Лесли только начинали привыкать к школьной рутине
Через год они снова решили сделать фотографию. И в итоге это переросло в семейную традицию
На этих фотографиях мы просто развлекаемся. По правде, я боюсь начала учебного года, ведь хочу провести с детьми как можно больше времени
С Inside Edition Лесли поделилась, что черпает вдохновение из семейной жизни
Надеюсь, однажды они вспомнят своё детство и посмеются над этими фотографиями
Поначалу девочкам не особо нравились первосентябрьские фото, но потом они начали сами предлагать идеи для кадров
Теперь Лия серьёзно считает меня "крутой мамой", и Кэролэйн нравится помогать с концепцией для фото и реквизитом