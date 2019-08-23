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Опубликовано 23 августа 2019, 02:00

Макрон назвал международным кризисом лесные пожары в Амазонии

Фото © Twitter / Emmanuel Macron

Фото © Twitter / Emmanuel Macron

Пожарами на территории Бразилии уничтожено уже 1,9 миллиона гектаров экваториальных лесов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лесные пожары в Амазонии, уничтожившие 1,9 миллиона гектаров растительности, являются международным кризисом. Он также призвал обсудить эту тему на грядущем саммите G7.

— Наш дом горит. В буквальном смысле. Амазония, лёгкие нашей планеты, которые производят 20% нашего кислорода, горит. Это международный кризис. Участники G7, встретимся через два дня, чтобы обсудить эту чрезвычайную ситуацию, — написал Макрон в "Твиттере".

За период с января по июль 2019 года в Амазонии пожаром было уничтожено 1,86 миллиона га экваториального леса. Это примерно 0,44% всех экосистем данной области. Об этом 21 августа сообщил Бразильский национальный институт космических исследований (Inpe).

Общее количество очагов возгорания выросло на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В связи с этим в обществе резко возросла критика в адрес правительства, которое в свою очередь утверждает, что часть пожаров вызвана природными условиями, а часть спровоцирована преднамеренными поджогами.

22 августа президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у страны нет средств для борьбы со стихией.

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Алексей Берковиц
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