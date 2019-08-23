Организаторы концерта A$AP Rocky в Москве пообещали назвать дату нового шоу

По словам представителей концертного агентства, рэпер не вернул выплаченный ему гонорар и не отменил выступление в Москве, следовательно, должен будет выступить.

Организаторы московского концерта американского рэпера A$AP Rocky, пропустившего выступление из-за инцидента с дракой в Швеции, пообещали назвать дату нового шоу музыканта в столице. Соответствующее заявление было опубликовано в инстаграме концертного агентства Sold Out Concerts.

Как уточняется, концерт должен был состояться 10 июля, однако рэпер не смог приехать из-за инцидента с избиением прохожего в Стокгольме.

В заявлении пресс-службы концертного агентства уточнили, что пока не получили от представителей музыканта подтверждения относительно даты нового шоу. Вместе с тем в обращении к поклонникам A$AP Rocky отметили, что рэпер не вернул выплаченный ему гонорар и не отменил выступление в Москве, следовательно, должен будет выступить.

Тем, кто решил вернуть потраченные на билеты деньги, пообещали оформить возврат средств, однако предупредили, что процесс может затянуться из-за непредвиденного характера сложившейся ситуации.

— Единственный источник, с которого держателям билетов может быть осуществлён возврат средств, — это гонорар артиста или продажа билетов на новую дату шоу. В случае если артист всё-таки отменит выступление, гонорар будет возвращён и мы, в свою очередь, сможем произвести возврат денежных средств, — отметили в заявлении.

Также представители агентства призвали фанатов рэпера открыто попросить его в соцсетях выполнить свои обязательства, чтобы "артист и его менеджеры приняли верное решение быстрее".

Ранее сообщалось, что суд в Швеции вынес приговор рэперу A$AP Rocky за избиение прохожего.