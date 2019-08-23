Организаторы концерта A$AP Rocky в Москве пообещали назвать дату нового шоу

По словам представителей концертного агентства, рэпер не вернул выплаченный ему гонорар и не отменил выступление в Москве, следовательно, должен будет выступить.
Организаторы московского концерта американского рэпера A$AP Rocky, пропустившего выступление из-за инцидента с дракой в Швеции, пообещали назвать дату нового шоу музыканта в столице. Соответствующее заявление было опубликовано в инстаграме концертного агентства Sold Out Concerts.
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Друзья! Ситуация с выступлением A$AP Rocky в Москве, безусловно, нуждается в объяснении. Вместе с ponominalu.ru мы восстановили по порядку всю череду событий, чтобы всем стало ясно, почему мы так долго ждали, что именно мы ждали и всё ещё ждём. Постараемся изложить всё для вас максимально ёмко и понятно. 10 июля этого года в Зеленом театре Стаса Намина в Парке Горького должно было состояться первое полноформатное шоу A$AP Rocky (одно из 3 больших сольных шоу в Европе), подготовительные работы к которому велись полным ходом. Разумеется, этому предшествовало подписание контракта между нами — организатором (Sold Out Concerts) и артистом. По условиям артиста вся сумма гонорара была выплачена вперед в течение 5 дней с момента заключения договора. Все подготовительные работы проходили по плану. Никаких препятствий для долгожданной встречи звезды хип-хопа со своими поклонниками не было вплоть до 2 июля. В этот день артист, приехав на фестиваль в Стокгольм, ввязался в уличную драку, следствием которой стало его задержание полицией (https://the-flow.ru/news/asap-rocky-stokgolm) В связи с тем, что артист так и не выступил на ряде фестивалей, которые в графике тура предшествовали московскому шоу, стало ясно, что концерт в России должен быть перенесен, о чем мы незамедлительно начали переписку с представителями артиста. С 8 июля Ponominalu совместно с нами начали осуществлять сбор заявок на возврат денежных средств клиентам. Артист официально не подтверждал перенос концерта, так как все, включая его самого, надеялись урегулировать вопросы в кратчайшие сроки. Мы, в свою очередь, продолжали подготовку к шоу, производя оплату всех сопутствующих расходов (техники, отелей, охраны, виз и других необходимых позиций для успешного проведения мероприятия). Концерт 10 июля в итоге не состоялся: A$AP Rocky не получил возможности выступить в Москве, находясь под стражей в Стокгольме и ожидая решения суда. 2 августа менеджменту и адвокатам удалось добиться условно-досрочного освобождения артиста до итогового слушания, запланированного на 14 августа. Всё это время новая дата концерта не могла быть выбрана по объективным причинам - все ждали вынесения приговора.⬇️⬇️⬇️
Как уточняется, концерт должен был состояться 10 июля, однако рэпер не смог приехать из-за инцидента с избиением прохожего в Стокгольме.
В заявлении пресс-службы концертного агентства уточнили, что пока не получили от представителей музыканта подтверждения относительно даты нового шоу. Вместе с тем в обращении к поклонникам A$AP Rocky отметили, что рэпер не вернул выплаченный ему гонорар и не отменил выступление в Москве, следовательно, должен будет выступить.
Тем, кто решил вернуть потраченные на билеты деньги, пообещали оформить возврат средств, однако предупредили, что процесс может затянуться из-за непредвиденного характера сложившейся ситуации.
— Единственный источник, с которого держателям билетов может быть осуществлён возврат средств, — это гонорар артиста или продажа билетов на новую дату шоу. В случае если артист всё-таки отменит выступление, гонорар будет возвращён и мы, в свою очередь, сможем произвести возврат денежных средств, — отметили в заявлении.
Также представители агентства призвали фанатов рэпера открыто попросить его в соцсетях выполнить свои обязательства, чтобы "артист и его менеджеры приняли верное решение быстрее".
Ранее сообщалось, что суд в Швеции вынес приговор рэперу A$AP Rocky за избиение прохожего.
Напомним, в первых числах июля исполнитель приехал в Швецию, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. На следующий день его задержали. Президент США Дональд Трамп требовал его отпустить, но ему ответили, что в Швеции суды независимы.