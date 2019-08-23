В Госдуме пройдёт первое заседание по иностранному вмешательству в дела России
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Собрание профильного комитета нижней палаты парламента по данному вопросу состоится 23 августа.
Первое установочное заседание комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела России состоится 23 августа, сообщает РИА "Новости".
Ожидается, что в ходе первого мероприятия члены комиссии во главе с председателем Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым определят план дальнейшей работы.
Также депутаты должны будут определить имена представителей дипмиссий, которым предстоит принять участие в следующих заседаниях комиссии.
Напомним, о создании комиссии 19 августа сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, данная мера призвана обеспечить суверенитет страны.