В Госдуме пройдёт первое заседание по иностранному вмешательству в дела России

Первое установочное заседание комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела России состоится 23 августа, сообщает РИА " Новости ".

Ожидается, что в ходе первого мероприятия члены комиссии во главе с председателем Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым определят план дальнейшей работы.