В Астраханской области нашли пропавшего португальского туриста

Гражданин Португалии, без вести пропавший накануне в Астраханской области, найден живым и здоровым. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Гражданин Португалии обнаружен. В медицинской помощи не нуждается. Находится в Астрахани, — заявили представители ведомства.