В Астраханской области нашли пропавшего португальского туриста
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Гражданин Португалии, без вести пропавший накануне в Астраханской области, найден живым и здоровым. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Гражданин Португалии обнаружен. В медицинской помощи не нуждается. Находится в Астрахани, — заявили представители ведомства.
Как ранее сообщал Лайф, португалец пропал 23 августа в Наримановском районе, рядом с селом Линейное. Информация о том, как мужчина оказался в степной зоне, не уточняется.