Росгвардия изучит законопроект об обязательном ношении номеров сотрудниками

В Росгвардии изучат законопроект, согласно которому каждый сотрудник ведомства будет обязан носить особый знак различия во время службы в общественных местах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

— В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе — насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности, — цитирует РИА "Новости" своего собеседника. Он также добавил, что в ведомстве изучат, насколько законопроект соответствует уже действующим нормативно-правовым актам.