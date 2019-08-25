Росгвардия изучит законопроект об обязательном ношении номеров сотрудниками
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В Росгвардии изучат законопроект, согласно которому каждый сотрудник ведомства будет обязан носить особый знак различия во время службы в общественных местах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
— В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе — насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности, — цитирует РИА "Новости" своего собеседника. Он также добавил, что в ведомстве изучат, насколько законопроект соответствует уже действующим нормативно-правовым актам.
Ранее, 24 августа, сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект о размещении на форме или амуниции сотрудников Росгвардии индивидуальных идентификационных номеров во время службы в общественных местах. Автор проекта отметил, что такие меры позволят обеспечить открытость и гласность действиям правоохранителей.