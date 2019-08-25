Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2019, 05:50

Росгвардия изучит законопроект об обязательном ношении номеров сотрудниками

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

В Росгвардии изучат законопроект, согласно которому каждый сотрудник ведомства будет обязан носить особый знак различия во время службы в общественных местах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

— В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе — насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности, — цитирует РИА "Новости" своего собеседника. Он также добавил, что в ведомстве изучат, насколько законопроект соответствует уже действующим нормативно-правовым актам.

Ранее, 24 августа, сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект о размещении на форме или амуниции сотрудников Росгвардии индивидуальных идентификационных номеров во время службы в общественных местах. Автор проекта отметил, что такие меры позволят обеспечить открытость и гласность действиям правоохранителей.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Госдума
  • Совет Федерации
  • Росгвардия
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar