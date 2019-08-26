СМИ: Пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии

Пилот, который изначально управлял самолётом, покинул борт на коляске с кислородной маской на лице.

Пилот британской авиакомпании Jet2 почувствовал себя плохо во время перелёта, после чего экстренно посадить самолёт второму пилоту помог лётчик, который был на борту в качестве пассажира. Об этой истории, произошедшей сегодня на борту Boeing 757, следовавшего из Манчестера в главный город острова Мадейра Фуншал, сообщает Daily Mail.

Издание со ссылкой на пассажиров информировало, что инцидент произошёл утром на полпути к месту назначения.

— Было сделано объявление, что в кабине пилота произошёл инцидент, после чего другой пилот Jet2, летевший в отпуск, поднялся с пассажирского места в хвосте салона и прошёл в кабину. Он вышел из кабины лишь после приземления, а пилот, который изначально управлял самолётом, был на коляске с кислородной маской на лице, — рассказал банковский служащий Николас Бэнкс после экстренной посадки борта в городе Порту.

Это подтвердила и Трейси Джейн, вместе с сестрой летевшая на португальский курорт.

— Обслуживание пассажиров прекратилось. Стюардессы с разных концов салона стали говорить друг с другом по внутренней связи, так что можно было предположить, что возникла нештатная ситуация, — рассказала Джейн, заметив, что вскоре было сделано объявление, что самолёт сядет в ближайшем аэропорту.

По словам пассажиров, пришедший на помощь командиру корабля пилот работал в той же авиакомпании. Число находившихся на борту людей не называется, но Boeing 757, уточняет газета, может вмещать до 235 пассажиров.