Милонов выступил против борьбы с палёным алкоголем: Быдлогопы быстрее помрут
Виталий Милонов. Фото © LIFE
Парламентарий уверен, что проект создания алкомаркетов на базе почтовых отделений не найдёт поддержки.
Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил идею организовать торговлю алкоголем в почтовых отделениях и предложил вместо этого там продавать носки. По его мнению, проект трансформации отделений Почты России в гибриды алкомаркетов и соцучреждений не стоит заявленных затрат.
— У нас слишком много магазинов, где продаётся любой алкоголь, — в большинстве сетевых ретейлеров. Они как раз не торгуют контрафактным алкоголем. Но когда у тебя орут пьяные быдлогопы под окном, тебе без разницы, чего они напились: нормального или ненормального. Наоборот, если ненормального, то быстрее помрут, а от хорошего они дольше проживут и дольше будут терроризировать всех. Поэтому не надо, — сказал он агентству "Москва".
Милонов не разделяет мнения, что нужно бороться с контрафактом с помощью такой трансформации отделений. По его мнению, почта действительно нуждается в изменениях, но торговать там можно чем угодно, хоть носками, но не алкоголем. Парламентарий уверен, что проект не найдёт поддержки.
Ранее стало известно, что Почта России попросила выделить из федерального бюджета почти 85 миллиардов рублей на трансформацию своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.