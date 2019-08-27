Милонов выступил против борьбы с палёным алкоголем: Быдлогопы быстрее помрут

Парламентарий уверен, что проект создания алкомаркетов на базе почтовых отделений не найдёт поддержки.

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил идею организовать торговлю алкоголем в почтовых отделениях и предложил вместо этого там продавать носки. По его мнению, проект трансформации отделений Почты России в гибриды алкомаркетов и соцучреждений не стоит заявленных затрат.

— У нас слишком много магазинов, где продаётся любой алкоголь, — в большинстве сетевых ретейлеров. Они как раз не торгуют контрафактным алкоголем. Но когда у тебя орут пьяные быдлогопы под окном, тебе без разницы, чего они напились: нормального или ненормального. Наоборот, если ненормального, то быстрее помрут, а от хорошего они дольше проживут и дольше будут терроризировать всех. Поэтому не надо, — сказал он агентству "Москва".

Милонов не разделяет мнения, что нужно бороться с контрафактом с помощью такой трансформации отделений. По его мнению, почта действительно нуждается в изменениях, но торговать там можно чем угодно, хоть носками, но не алкоголем. Парламентарий уверен, что проект не найдёт поддержки.