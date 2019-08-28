Первосентябрьский капитал. Сколько стоит собрать ребёнка в школу

Середина августа для родителей превращается в настоящую суматоху, ведь ребёнка надо готовить к школе. Одежда, обувь, канцтовары и рюкзак — самый необходимый набор, который влетает каждый раз в копеечку. Особенно тяжело, если в семье несколько школьников.

Чтобы облегчить жизнь родителям перед сборами в школу, в Госдуме предлагают ввести так называемый первосентябрьский капитал. Такую идею предложил замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он подчеркнул, что деньги должны получать все семьи школьников — вне зависимости от региона и возраста учащегося.

Кроме того, политик предлагает не только государственную помощь в покупке всего необходимого, но ещё и введение механизма, который бы контролировал и при необходимости ограничивал цены на товары из школьной корзины.

Из-за нехватки денег и высокого ценника многие родители школьников вынуждены брать кредиты, обращаясь при этом в микрофинансовые организации. Поэтому, по мнению Чернышова, сумма школьной корзины не должна превышать 25% от средней заработной платы в регионе.

Сколько стоит собрать ребёнка к школе?

Школьная форма В среднем по стране школьная форма для учащихся стоит от 3000 до 5000 рублей Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Портфель Прочный ранец с жёсткой спинкой, который не навредит здоровью юного школьника, можно купить в среднем за 3500–8000 рублей Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Канцтовары Сюда входят пенал, несколько ручек, карандаши, тетради, ластик, линейка и прочие принадлежности. Средняя цена — 1500–2500 рублей Фото © Shutterstock

Цветы Букет цветов учителю обойдётся от 800 до 1500 рублей Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов