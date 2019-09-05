Шашки устарели? Как тренируют мозг продвинутые пенсионеры

Оглавление Матрица памяти А раньше?

Самый распространённый элемент во Вселенной — семь букв, по горизонтали… Нет, бабушка, бросай уже свой кроссворд, это же прошлый век! Лучше давай поиграем с листиками. Да не на улице. Садись сюда. Смотри, тут есть зелёные, а есть оранжевые. Как увидишь зелёные, жми на стрелочку в зависимости от того, куда они смотрят своими острыми уголками. Если, к примеру, вверх — вот и жми вверх. Так, теперь насчёт осенних листиков — тут сразу обрати внимание, в какую сторону они двигаются, и скорее наводи курсор на нужный цвет. Перед тобой всё время будут появляться то такие, то эдакие, то лето, то осень, а тебе надо успевать соображать, куда нажимать, понимаешь? Название, конечно, странное — "Приливы и отливы"… Но на "Морской бой" непохоже. Но нам важно не название, а то, что эта игра развивает многозадачность. Учёные из Калифорнии рекомендуют. Ну, рекламируют, рекламируют. Сказали, если сыграешь тысячу раз, голова будет работать, как много лет назад.

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Многозадачность? Как бы объяснить… Помнишь — одной рукой держишь ребёнка, в другой ложка, которой ты перемешиваешь суп, а третьей снимаешь трубку телефона… Хм, да, действительно. Третьей нет. Но трубку же как-то снимала! В общем, это, знаешь, такая вещь… насущная. Теперь даже работодатели в своих объявлениях о вакансиях пишут, мол, высшее образование и опыт работы это хорошо, но у нас тут надо делать сорок дел сразу, так что требуются люди с многозадачностью.

Матрица памяти

А теперь вот что. Картинки видишь? Запоминай, как они расположены. Сейчас они пропадут, и тебе нужно будет нажать туда, где они были. Готовься, картинок по ходу игры будет всё больше и больше, и они будут разбросаны всё более и более замысловато. Есть, кстати, похожая игра: там нужно тоже запомнить картинки за несколько секунд, а потом они появятся в другом порядке, но среди них будет такая, какой раньше не было. Вот её и требуется распознать.

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Или вот: будешь сравнивать монеты — совпадает ли номинал. Сначала у этой и следующей, а потом придётся вспоминать, какая была пять ходов назад.

Ну и, к примеру, такая змейка — помнишь змейку из тетриса? Что, вообще не играла? Ладно, неважно, тем более здесь немного по-другому всё. Короче говоря, перед тобой три цветные ячейки. Они сейчас исчезнут, появится стрелка, которая указывает, куда передвинется теперь эта змейка. То есть нужно будет расположить её на один шаг вперёд, назад, влево или вправо.

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Разработчики торжественно обещают, что после таких упражнений перестанешь вечно искать всюду ключи, очки, телефон, кошелёк и ударяться лбом о низкий дверной косяк. Потому что это, оказывается, происходит оттого, что мозг неправильно рассчитал расположение препятствия.

А раньше?

Когда-то в хорошую погоду это можно было увидеть в любом дворе: люди пожилого (и самого разного) возраста увлечённо режутся в настольные игры. И это был не просто приятный досуг или способ убить время.

Фото © Кадр из х/ф "Покровские ворота", 1983 год, реж. М. Козаков

Доказано, что у гроссмейстеров более активны лобная и теменная доли мозга, которые отвечают в том числе за осознанные движения, восприятие информации, ориентацию в пространстве. А ещё известно, что играющие в шахматы школьники и студенты лучше учатся, особенно это помогает им в математике. И всё благодаря необходимости передвигать фигуру по доске, рассчитывая съесть противника и при этом предугадывая ответные ходы, чтобы не съели тебя. Это развивает логическое мышление, память, повышает концентрацию внимания. В этом есть самодисциплина.

И даже такое, казалось бы, не слишком интеллектуальное развлечение, как домино, — тоже зарядка для мозга.