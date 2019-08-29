Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний
По-летнему тёплая и ясная погода, по прогнозам синоптиков, ожидается в столице в День знаний, 2 сентября. Утром во время школьных линеек будет комфортная температура воздуха и безоблачное небо.
— Будет летняя погода, около 25–26 градусов. Очень важно, что и ночная температура будет около 10–15 градусов, поэтому утро будет не холодное, будет солнечно, — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
Хорошая погода ожидается в регионе и в период с 29 по 31 августа. Столбики термометров поднимутся до 21–24 градусов. Атмосферное давление 29 августа, в четверг, составит 757 мм ртутного столба, 30 и 31 августа оно немного понизится — до 752–754 мм.