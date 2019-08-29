В одной из школ Краснодара дети пойдут в первый "Ш" класс

В одной из краснодарских школ в наступающем учебном году будет 24 первых класса. Таким образом, к последнему из них прикрепится буква "Ш". Об этом сообщает портал "Юга.ру".

Учебное заведение является филиалом школы № 11, но в будущем станет самостоятельным и получит номер 104. Это не единственная школа в городе со столь большим количеством первых классов. Так, в школе № 66 их ожидается 20, а в филиале 71-й — 19.

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов в беседе с РИА "Новости" объяснил такое большое число первых классов густонаселённостью районов, где расположены школы.

— Поскольку эти микрорайоны самые густонаселённые, именно поэтому там строятся большие школы, упор на них сделан, — подчеркнул Некрасов.