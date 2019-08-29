В Росстате посчитали, насколько дороже собрать в школу девочек

Собрать в первый класс мальчика дешевле, чем девочку. По данным Росстата, затраты на первоклассника в среднем составят 18,5 тысячи рублей, на первоклассницу — 22,9 тысячи рублей.

— Регионы с самыми дорогими наборами для мальчика: Чукотский автономный округ — 24 875 рублей, Камчатский край — 24 387 рублей, Ненецкий автономный округ — 23 024 рубля, Хабаровский край — 22 957 рублей; Ямало-Ненецкий автономный округ — 22 808 рублей, — цитирует сообщение Росстата РИА "Новости".

Сбор девочек дороже всего обходится жителям Камчатки — 31 737 рублей. В Хабаровском крае эта сумма составляет 30 508 рублей, на Чукотке — 29 545 рублей, в НАО — 29 373 рубля, в ЯНАО — 28 549 рублей.