В Росстате посчитали, насколько дороже собрать в школу девочек
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Собрать в первый класс мальчика дешевле, чем девочку. По данным Росстата, затраты на первоклассника в среднем составят 18,5 тысячи рублей, на первоклассницу — 22,9 тысячи рублей.
— Регионы с самыми дорогими наборами для мальчика: Чукотский автономный округ — 24 875 рублей, Камчатский край — 24 387 рублей, Ненецкий автономный округ — 23 024 рубля, Хабаровский край — 22 957 рублей; Ямало-Ненецкий автономный округ — 22 808 рублей, — цитирует сообщение Росстата РИА "Новости".
Сбор девочек дороже всего обходится жителям Камчатки — 31 737 рублей. В Хабаровском крае эта сумма составляет 30 508 рублей, на Чукотке — 29 545 рублей, в НАО — 29 373 рубля, в ЯНАО — 28 549 рублей.
Дешевле всего собрать в школу детей в Ингушетии (13 459 рублей — для мальчика и 17 560 рублей — для девочки), в Омской области (13 929 рублей и 17 519 рублей соответственно), в Республике Алтай (13 944 и 15 968), в Забайкалье (14 530 и 19 019).