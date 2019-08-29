Валуев прокомментирует бой Поветкина с Фьюри в прямом эфире

Прославленный российский боксёр дебютирует в роли комментатора на "Матч ТВ" уже в эти выходные.

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев в компании журналистов Бориса Скрипко и Романа Гришина прокомментирует бой Александра Поветкина с Хьюи Фьюри в прямом эфире на "Матч ТВ".