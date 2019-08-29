Валуев прокомментирует бой Поветкина с Фьюри в прямом эфире
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Прославленный российский боксёр дебютирует в роли комментатора на "Матч ТВ" уже в эти выходные.
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев в компании журналистов Бориса Скрипко и Романа Гришина прокомментирует бой Александра Поветкина с Хьюи Фьюри в прямом эфире на "Матч ТВ".
Отметим, что поединок россиянина и британца за титул WBA International состоится 31 августа в Лондоне. Начало — в 22:55 (мск).