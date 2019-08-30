В Госдуме предложили продлить летние каникулы школьникам до октября

По мнению депутата Василия Власова, это предложение позволит не только частично решить проблему с трудоустройством учащихся, но и будет способствовать развитию туризма в стране.

Каникулы можно продлить до 1 октября, чтобы студенты и школьники могли не только отдохнуть в сентябре, но и подработать, заявил депутат Госдумы Василий Власов.

Как уточняется, парламентарий предложил протестировать свою инициативу в регионах Дальнего Востока. Соответствующее заявление он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Власов уточнил, что данное предложение родилось после того, как депутат провёл множество бесед со школьниками и сотрудниками образовательных учреждений.

Он также отметил, что в настоящее время учащиеся не успевают отдохнуть от значительной нагрузки, так как экзамены часто заканчиваются в июле и на отдых остаётся всего пара месяцев. Обосновывая необходимость продления каникул, Власов отметил, что его предложение позволит не только частично решить проблему с трудоустройством выпускников, у которых будет возможность получить необходимый опыт работы, но и будет способствовать развитию туризма в стране.

— Прекрасно осознавая сложность осуществления данной меры, со своей стороны предлагаю реализовать эту идею в Дальневосточном регионе РФ в качестве пилотного проекта, а именно в Хабаровском и Приморском крае, — отметил он в письме Голиковой.