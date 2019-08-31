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Регион
Опубликовано 31 августа 2019, 01:33

Из Москвы в столицу Словении перенесут частицу Вечного огня

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

По словам организаторов мероприятия, Вечный огонь станет напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма.

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве перенесут в столицу Словении Любляну. Данное мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

— Это будет первый Вечный огонь, зажжённый за последние десятилетия в столице страны — члена ЕС и НАТО, — цитирует РИА "Новости" пресс-службу Российского исторического общества. В организации это событие назвали также "беспрецедентным по своей значимости".

Вечный огонь зажгут в лампаде и доставят спецбортом Министерства обороны РФ в Словению. Церемония пройдёт при участии ветеранов Великой Отечественной войны, почётного караула и военного оркестра. Участники церемонии также возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтят память павших минутой молчания.

В Любляну Вечный огонь будет доставлен 1 сентября. Там его зажгут у памятника, воздвигнутого "сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", при участии российской делегации.

— Церемония станет важным символом общей исторической памяти и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны, — подчеркнули в Российском историческом обществе.

Во время Второй мировой войны на территории Словении в городе Мариборе действовал немецкий концлагерь для советских военнопленных. Только за период с 1941 по 1942 год в нём погибло около пяти тысяч красноармейцев.

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Вера Павлова
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