Из Москвы в столицу Словении перенесут частицу Вечного огня

По словам организаторов мероприятия, Вечный огонь станет напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма.

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве перенесут в столицу Словении Любляну. Данное мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

— Это будет первый Вечный огонь, зажжённый за последние десятилетия в столице страны — члена ЕС и НАТО, — цитирует РИА "Новости" пресс-службу Российского исторического общества. В организации это событие назвали также "беспрецедентным по своей значимости".

Вечный огонь зажгут в лампаде и доставят спецбортом Министерства обороны РФ в Словению. Церемония пройдёт при участии ветеранов Великой Отечественной войны, почётного караула и военного оркестра. Участники церемонии также возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтят память павших минутой молчания.

В Любляну Вечный огонь будет доставлен 1 сентября. Там его зажгут у памятника, воздвигнутого "сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", при участии российской делегации.

— Церемония станет важным символом общей исторической памяти и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны, — подчеркнули в Российском историческом обществе.