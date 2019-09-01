Топилин рассказал, сколько пенсионеров в РФ продолжают ходить на работу

По его словам, государство выделяет миллиарды рублей, чтобы переучить пожилых для имеющихся вакансий.

Около 7,3 миллиона россиян старше трудоспособного возраста продолжают ходить на работу, невзирая на положенный по закону отдых. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

— За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста, — сказал он.

Топилин также рассказал другим участникам встречи министров труда стран "Группы двадцати" (G20) о реализуемых в России мероприятиях по профессиональному переобучению граждан предпенсионного возраста, которые обратились в органы службы занятости.

Он отметил, что на эти цели ежегодно выделяется по пять миллиардов рублей, при этом за один год проходят обучение не менее 75 тысяч человек. Кроме того, министр отметил отечественный чемпионат по рабочим профессиям для граждан предпенсионного возраста "Навыки мудрых", проводимый по стандартам WorldSkills.