Министр просвещения РФ поздравила школьников с Днём знаний
Фото © Владимир Смирнов / ТАСС
Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила всех российских школьников, их учителей и родителей с наступившим Днём знаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В этот день министр пожелала покорителям наук "неиссякаемого интереса к предметам", умения быть благодарными родителям и педагогам, дающим знания, а также сил для их освоения.
— Пусть ваши успехи станут гордостью педагогов, чьи самоотдача и профессиональное мастерство дают возможность разобраться в сложнейших вопросах современной жизни, постичь законы мироустройства, зажигают огонь интереса к будущей профессии, — приводит пресс-служба слова Васильевой.
Она также отметила, что именно обучение и воспитание становятся теми ключами, которые позволяют "каждому из нас" открывать новые двери в будущее, обеспечивают развитие культуры, искусства и науки.