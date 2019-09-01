Министр просвещения РФ поздравила школьников с Днём знаний

Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила всех российских школьников, их учителей и родителей с наступившим Днём знаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В этот день министр пожелала покорителям наук "неиссякаемого интереса к предметам", умения быть благодарными родителям и педагогам, дающим знания, а также сил для их освоения.

— Пусть ваши успехи станут гордостью педагогов, чьи самоотдача и профессиональное мастерство дают возможность разобраться в сложнейших вопросах современной жизни, постичь законы мироустройства, зажигают огонь интереса к будущей профессии, — приводит пресс-служба слова Васильевой.