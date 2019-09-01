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Опубликовано 1 сентября 2019, 06:51

Министр просвещения РФ поздравила школьников с Днём знаний

Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила всех российских школьников, их учителей и родителей с наступившим Днём знаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В этот день министр пожелала покорителям наук "неиссякаемого интереса к предметам", умения быть благодарными родителям и педагогам, дающим знания, а также сил для их освоения.

Пусть ваши успехи станут гордостью педагогов, чьи самоотдача и профессиональное мастерство дают возможность разобраться в сложнейших вопросах современной жизни, постичь законы мироустройства, зажигают огонь интереса к будущей профессии,приводит пресс-служба слова Васильевой.

Она также отметила, что именно обучение и воспитание становятся теми ключами, которые позволяют "каждому из нас" открывать новые двери в будущее, обеспечивают развитие культуры, искусства и науки.

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Сергей Тюленин
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