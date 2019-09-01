Знаменитости рассказали, как подготовили детей к 1 Сентября

Почти все звёзды шоу-бизнеса дали своим чадам возможность хорошо отдохнуть перед началом нового учебного года.

Музыканты, телеведущие и звёзды шоу-бизнеса, как и многие россияне, отправляют детей в школу или другие образовательные учреждения. В своих соцсетях знаменитости рассказали, как подготовили чад ко Дню знаний.

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков решил превратить 1 Сентября в праздник для своих детей и украсил детскую шарами, чтобы начало учебного года не "казалось безысходностью".

— Приходишь домой — а дома настоящий праздник. Всё в воздушных шарах! И не скажешь, что через два дня в школу. Дети счастливы до потолка, и начало учебного года уже не кажется безысходностью, — написал Жуков на своей странице в "Инстаграме".

Выпускница "Фабрики звёзд — 6" и ведущая RU.TV Юлия Лысенко в этом году в первый класс отправляет дочь Арину. Юлия заявляет, что любила только английский язык — благодаря своему преподавателю, которая превращала каждый урок в праздник. Она надеется, что и у её дочери будут такие же учителя.

Ребёнку певицы Анны Седоковой только два с половиной года. Однако сейчас перед матерью стоит вопрос, в какой садик отдать сына. Она была удивлена, что в государственный сад нужно было заранее записываться. Теперь она ждёт советов на своей странице в "Инстаграме".

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что её дети отдыхали и набирались сил перед учебным годом.

— Дети наконец-то вернулись с отдыха, загоревшие, отдохнувшие, с боевым настроем на новый учебный год. Несмотря на то что отпуск у нас был интересным и насыщенным, по Москве мы все очень соскучились, — подписала фотографию своих детей ведущая.