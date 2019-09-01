Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время ВЭФ

Запрет не касается регулярных рейсов и чартерных судов, которые будут доставлять на форум участников.

Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время проведения юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ). О таком решении сообщил Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

— Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и РФ, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников, — уточнили в региональном правительстве.

Напомним, что пятый по счёту ВЭФ состоится 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также страновые бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.