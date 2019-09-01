Володин увидел ущербность в попытках Польши перечеркнуть историю Второй мировой

Спикер уверен, что подвиг советского солдата будут помнить всегда, а имена польских политиков уйдут в забвение.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что польские власти оскорбляют память советских солдат и показывают свою ущербность, перечёркивая историческую память.

— Руководство Польши никак не поймёт, что победа во Второй мировой войне не имеет политической окрашенности. Нравится кому‑то Россия или не нравится, но её решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, — высказался Володин.

— Принимая решение о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память, — добавил спикер нижней палаты парламента.