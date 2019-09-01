Володин увидел ущербность в попытках Польши перечеркнуть историю Второй мировой
Вячеслав Володин. Фото © duma.gov.ru
Спикер уверен, что подвиг советского солдата будут помнить всегда, а имена польских политиков уйдут в забвение.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что польские власти оскорбляют память советских солдат и показывают свою ущербность, перечёркивая историческую память.
— Руководство Польши никак не поймёт, что победа во Второй мировой войне не имеет политической окрашенности. Нравится кому‑то Россия или не нравится, но её решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, — высказался Володин.
— Принимая решение о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память, — добавил спикер нижней палаты парламента.
Первый президент Польши Лех Валенса осудил нынешние власти за то, что они отказались пригласить на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны, президента России Владимира Путина. Нынешний же глава государства Анджей Дуда заявил, что Советский Союз также несёт ответственность за начало Второй мировой войны.