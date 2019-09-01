В Словении зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь

Пламя было накануне доставлено специальным рейсом из Москвы. Акция призвана указать на общую историческую память.

Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, зажжён! Торжественная церемония прошла при участии Председателя Госсовета Республики Алойза Ковшца,заместителя председателя @dumagovru Петра Толстого➡️ pic.twitter.com/glT0QN7DHI — Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 1 сентября 2019 г.

В столице Словении Любляне зажгли Вечный огонь у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн". Пламя от Могилы Неизвестного Солдата в Москве было доставлено спецбортом в Словению.

— Это прекрасно и это правильно, что мы храним память об этих героях, имена которых нам зачастую неизвестны, которые боролись за свободу и мир, — цитирует РИА "Новости" председателя Государственного совета Словении Алойза Ковшца.

Памятник, у которого был зажжён огонь, был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года. По словам посла России в Словении Доку Завгаева, через десять дней в парке Победы будет открыт памятник сынам и дочерям Словении, погибшим на просторах России в годы войны.