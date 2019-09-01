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Регион
Опубликовано 1 сентября 2019, 14:49

В Словении зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь

Пламя было накануне доставлено специальным рейсом из Москвы. Акция призвана указать на общую историческую память.

В столице Словении Любляне зажгли Вечный огонь у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн". Пламя от Могилы Неизвестного Солдата в Москве было доставлено спецбортом в Словению.

Это прекрасно и это правильно, что мы храним память об этих героях, имена которых нам зачастую неизвестны, которые боролись за свободу и мир, — цитирует РИА "Новости" председателя Государственного совета Словении Алойза Ковшца.

Памятник, у которого был зажжён огонь, был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года. По словам посла России в Словении Доку Завгаева, через десять дней в парке Победы будет открыт памятник сынам и дочерям Словении, погибшим на просторах России в годы войны.

Как отметил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, символический акт передачи частички Вечного огня напоминает об общей исторической памяти.

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Иван Комогорцев
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