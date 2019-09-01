В "Воротах Ада" на юге Кении смыло семь человек
Фото © Flickr / Nina R
На территории этого парка проходили съёмки приключенческого боевика "Tomb Raider: Лара Крофт" (2018).
Шесть туристов и гида группы смыло неожиданным подъёмом воды в одном из национальных парков на юге Кении, сообщает агентство France Presse со ссылкой на местные власти.
На данный момент удалось найти тело одного погибшего, шесть других остаются пропавшими без вести. Из-за наступившей темноты поиски людей прервали до утра понедельника.
There is this common swahili saying that goes like "maji hufuata mkondo". The water dug deep into this rock to find its way. The power of moving water it always runs deep.— Africa Safariland (@SafarilandTours) July 17, 2019
Hell's Gate National Park pic.twitter.com/gkwQMtWI2s
Все семеро являются гражданами Кении. Туристы были выходцами из индийской общины этой страны.
Трагедия произошла в парке "Ворота Ада", названного так из-за расположенного на его территории узкого ущелья, которое в доисторические времена служило руслом реки. На территории парка также проходили съёмки приключенческого боевика "Tomb Raider: Лара Крофт" (2018).