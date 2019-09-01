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Опубликовано 1 сентября 2019, 23:35

В "Воротах Ада" на юге Кении смыло семь человек

Фото © Flickr / Nina R

Фото © Flickr / Nina R

На территории этого парка проходили съёмки приключенческого боевика "Tomb Raider: Лара Крофт" (2018).

Шесть туристов и гида группы смыло неожиданным подъёмом воды в одном из национальных парков на юге Кении, сообщает агентство France Presse со ссылкой на местные власти.

На данный момент удалось найти тело одного погибшего, шесть других остаются пропавшими без вести. Из-за наступившей темноты поиски людей прервали до утра понедельника.

Все семеро являются гражданами Кении. Туристы были выходцами из индийской общины этой страны.

Трагедия произошла в парке "Ворота Ада", названного так из-за расположенного на его территории узкого ущелья, которое в доисторические времена служило руслом реки. На территории парка также проходили съёмки приключенческого боевика "Tomb Raider: Лара Крофт" (2018).

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Анна Рыженкова
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