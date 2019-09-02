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Опубликовано 1 сентября 2019, 22:45

В России стартует новый учебный год

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Многие российские школы начнут проводить занятия с 2 сентября: День знаний в этом году приходится на воскресенье. Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила с праздником школьников, родителей и учителей.

Желаю в новом учебном году каждой из более чем 42 тысяч российских школ стать территорией совместного диалога учителей и родителей. От взаимопонимания и включения в образовательный процесс во многом зависит атмосфера, в которой находятся наши дети, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

По данным министерства, в нынешнем году пойдут в школу более 16,5 миллиона учеников, из них 1,9 миллиона — в первый раз. Кроме того, почти 496 тысяч человек были зачислены на бюджетные места в российские вузы. Всего же в них обучаются около 4,1 миллиона студентов.

Отмечается, что на бакалавриате проходят обучение 2,9 миллиона человек, на специалитете — 700 тысяч, в магистратуре — 530 тысяч, в аспирантуре — 90 тысяч учащихся.

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Сергей Тюленин
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