Слуцкий покоряет Нидерланды, Бейл жжёт в "Реале". Обзор футбольного Евротура

Соперники "Зенита" и "Локомотива" по Лиге чемпионов лидируют в своих чемпионатах, признанные испанские лидеры пока буксуют, а английские — вовсю выжимают газ. И Леонид Слуцкий гремит с "Витессом" в Нидерландах! Лайф — о главных событиях европейского футбольного уик-энда.

Голландия. "Витесс" Слуцкого возглавил турнирную таблицу

Европейская карьера бывшего тренера ЦСКА и сборной России пока противоречива: он вроде неплохо работает, но больших успехов еще не достиг. Возможно, всё изменит этот сезон. После пяти туров "Витесс" российского тренера возглавил турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Причём сделал это максимально красиво и драматично: реализовав повторный пенальти в ворота грозного АЗ на 96-й минуте!

У "Аякса" и ПСВ есть ещё игры в запасе, но старт команды Слуцкого всё равно впечатляет. И российский наставник не скрывает эмоций в своём бодром инстаграме.

В этом сезоне клуб Слуцкого пока не проигрывает, в том числе "Аяксу (2:2). В следующем туре команду из Арнема будет экзаменовать ещё один лидер голландского футбола — "ПСВ Эйндховен".

Турнирная таблица Эредивизи. Фото © eredivisie.nl

Англия. Лидеры устраивают догонялки

Перед началом сезона ходило много споров о том, смогут ли "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поддерживать темп сумасшедшей чемпионской гонки второй год подряд. Смогут ли другие клубы навязать им конкуренцию. Чтобы получить на эти вопросы чёткий и ясный ответ, хватило четырёх туров. Во время очередного уик-энда "Ливерпуль" легко разгромил "Бернли" на выезде — 3:0.

"Манчестер Сити" ещё сильнее покуражился в матче с "Брайтоном" — 4:0.

А вот другие большие клубы снова застряли в трясине. "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон" (1:1), а "Челси" не справился с "Шеффилд Юнайтед" (2:2). И даже "Арсенал" и "Тоттенхэм" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона — 2:2.

В итоге "Ливерпуль" и "Сити" традиционно впереди всех, мерсисайдцы вообще идут пока без очковых потерь. А вот без поражений, помимо этих двух команд, движется по дистанции ещё и "Лестер". Смогут ли "лисы" остаться в тройке до конца?

Турнирная таблица АПЛ. Фото © Premierleague.com

Испания. В Москву приедет лидер Ла Лиги?

Обновлённый мадридский "Атлетико" Диего Симеоне на данный момент самая стабильная команда чемпионата Испании: три матча — три победы. Хотя в игре с "Эйбаром" "матрасники" уступали со счётом 0:2, но в итоге не только сравняли счёт, но и вырвали победу. В Лиге чемпионов с мадридцами придётся играть московскому "Локомотиву", и это явно будет, мягко говоря, непросто.

А вот у кого всё непросто сейчас, так это у "Барсы" и "Реала". Многолетние лидеры Ла Лиги застряли за пределам призовой тройки, и это абсолютно заслуженно: игрой гранды пока не радуют. "Барселона" продолжает страдать без Месси: пока Лео восстанавливается от травмы, каталонцы снова не могут выиграть, на этот раз у "Осасуны" — 2:2. Добыть три очка не помог даже гол 16-летнего Ансу Фати.

А вот у "Реала" на манеже всё те же: Гарет Бейл, которого очень активно пытались продать летом, в итоге оказывается главным действующим лицом команды на старте сезоне. В игре с "Вильярреалом" (2:2) валлиец отметился своеобразным хет-триком: забил два гола, а затем заработал удаление. Пускай в этом матче уход Бейла уже ничего не менял, поскольку красную карточку он получил на 94-й минуте, но вот на следующей игре его отсутствие может сказаться.

Таблица чемпионата Испании пока удивляет: "Валенсия" десятая, "Барселона" восьмая, "Реал" пятый. Когда такое было?

Турнирная таблица Ла Лиги. Фото © Laliga.com

Италия. "Наполи" подарил победу "Ювентусу" на последних секундах

Чемпионат Италии начался позже всех, и, как опоздавший, видимо, проставляется чумовыми матчами. Игра лидеров местного футбола "Ювентуса" и "Наполи" выдалась настолько горячей, что равнодушных не оставила. Хотя предпосылок для этого вроде бы не было: "Ювентус" заколотил неаполитанцам трёшку (не обошлось без гола Роналду) и мог спокойно забивать ещё столько же, но помешал каркас ворот. А в концовке "Наполи" взялся за дело и быстро отыграл все три гола. И последнее слово тоже оказалось за парнями в голубой форме. Правда, это было не поздравление, а скорее некролог: защитник "Наполи" срезал мяч в собственные ворота на последних секундах игры — 4:3 в пользу "Ювентуса".

Из других результатов стоит отметить первую победу "Милана" (1:0 над "Брешией"), второй подряд успех "Интера" с голом Лукаку (2:1 над "Кальяри") и ничью в римском дерби между "Ромой" и "Лацио" (1:1).

Таблицу после двух туров возглавляют "Интер", "Ювентус" и "Торино", который тоже дважды победил на старте сезона.

Турнирная таблица Серии А. Фото © Legaseriea.it

Франция. В "Монако" появился новый герой

"Монако" Александра Головина провёл пока лучший матч в этом сезоне. Монегаски забили два гола и наконец-то обошлись без удаления. Но вот добыть победу снова не получилось: "Страсбург" сравнял счёт в последней десятиминутке — 2:2. Но повод для оптимизма у клуба из княжества есть: новый нападающий команды Ислам Слимани за два матча забил уже три гола, об уходе Фалькао с такой результативностью алжирца сожалеть никто не будет.

"Монако" пока идёт на 19-м месте, но может быстро подняться, если наконец начнёт побеждать. Потому что и другие клубы Лиги 1 лихорадит на старте сезона: тут и громивший всех "Лион" внезапно оступился в игре с "Бордо", да и всесильный ПСЖ уже успел проиграть в этом сезоне.

Турнирная таблица Лиги 1. Фото © Ligue1.com

Германия. Соперник "Зенита" — лидер Бундеслиги

Если кто-то думал, что "Зениту" в Лиге чемпионов достался слабый соперник в лице "Лейпцига", то это суждение явно ошибочно. Команда из саксонского города сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, обходя и "Баварию", и "Боруссию", и других соперников. Немецкий "Краснодар" (клуб тоже основан всего десять лет назад и тоже имеет прозвище "быки") в последнем туре разбил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счётом 3:1, а недавно продливший контракт нападающий Тимо Вернер оформил хет-трик.

"Бавария" тоже не сидела без дела, разбив "Майнц" — 6:1.

А вот дортмундская "Боруссия" неожиданно проиграла столичному "Униону" — 1:3.

В итоге во всей Бунсделиге осталась только одна команда, идущая по турниру без поражений, и это как раз "Лейпциг". "Зениту" стоит поднапрячься.