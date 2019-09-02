Эстонский премьер-министр неожиданно поздравил школьников на русском

Глава правительства пожелал подрастающему поколению новых знаний и опыта, но и не забывать проводить время с друзьями и родителями.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил с поздравлением, адресованным школьникам, студентам, а также преподавателям. Однако политик сделал это неожиданно на русском языке. Видео опубликовано на странице Ратаса в "Фейсбуке".

— Дни, проведённые в гимназии, школе, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учёбы очень важны. Как говорится, у умной головы — сто рук. Надеюсь, что новый учебный год принесёт вам много радости и успехов, — высказался Ратас.

Весной этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не считает русский язык угрозой для сограждан. Несмотря на это, она крайне негативно относится к советскому прошлому страны. Вчера она высказалась, что оккупация для Эстонии закончилась не с окончанием Второй мировой, а только 25 лет назад.