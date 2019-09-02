Первый раз в первый класс. Дети Мамаева, Игнашевича и Комбарова пошли в школу

В российском футболе наступил перерыв на матчи национальных команд, который совпал с первым звонком в школах.

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич повёл сегодня своего сына-тёзку в первый класс.

Первый раз в первый класс сегодня повёл свою дочку и Дмитрий Комбаров.

— Вот и школа начинается! Первый раз в первый класс, — написал он.