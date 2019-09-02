Первый раз в первый класс. Дети Мамаева, Игнашевича и Комбарова пошли в школу

В российском футболе наступил перерыв на матчи национальных команд, который совпал с первым звонком в школах.
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич повёл сегодня своего сына-тёзку в первый класс.
— Привели мужчину в 1 "А", — подписал семейное фото Игнашевич.
Первый раз в первый класс сегодня повёл свою дочку и Дмитрий Комбаров.
— Вот и школа начинается! Первый раз в первый класс, — написал он.
В первый класс пошёл и сын Павла Мамаева. Так как футболист находится в местах лишения свободы, ребёнка в школу повела одна мама Алана.
Павел Погребняк отвёл сегодня в школу сразу троих своих сыновей.
В московскую школу отправил свою дочку и футболист "Ростова" Роман Ерёменко.
Проводил в школу свою дочку и Евгений Алдонин.
В 8-й класс пошла старшая дочь Романа Павлюченко.