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Опубликовано 4 сентября 2019, 00:50

В Болгарии призвали не считать победу СССР над нацизмом освобождением Европы

Жители Болгарии приветствуют освободившие страну от фашистов советские войска. Фото © ТАСС / Евгений Халдей

Жители Болгарии приветствуют освободившие страну от фашистов советские войска. Фото © ТАСС / Евгений Халдей

Министерство иностранных дел Болгарии обратилось к России с просьбой не поддерживать "сомнительный тезис" о том, что борьба СССР с нацистской Германией принесла Европе освобождение. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ведомства.

Как уточняется, данное замечание прозвучало на фоне приближения даты открытия выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма" в российском культурном центре в Софии.

Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах, — отметили в пресс-службе МИД.

Представители министерства заявили, что термин "освобождение" является вмешательством во внутриполитические процессы государства и ставит в "привилегированное" положение представителей некоторых политических кругов.

В российском диппредставительстве на эти слова ответили, что цель выставки — ознакомить жителей Болгарии с архивами из российских фондохранилищ, многие из которых были лишь недавно рассекречены.

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София Алабина
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