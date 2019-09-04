Премьер Индии написал твит на русском о своём прибытии на ВЭФ во Владивосток

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. Об этом он сообщил лично на своей странице в "Твиттере", притом запись была на русском языке.

Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv — Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019

Моди примет участие в ВЭФ в качестве одного из главных гостей. Его переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах состоятся четвёртого сентября, в среду. Перед этим два лидера посетят судостроительный комплекс "Звезда".

На следующий день, пятого сентября, Моди с другими лидерами примет участие в пленарном заседании форума, а также посетит турнир по дзюдо.