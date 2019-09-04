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Опубликовано 4 сентября 2019, 02:03

Премьер Индии написал твит на русском о своём прибытии на ВЭФ во Владивосток

Фото © Twitter/narendramodi

Фото © Twitter/narendramodi

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. Об этом он сообщил лично на своей странице в "Твиттере", притом запись была на русском языке.

Моди примет участие в ВЭФ в качестве одного из главных гостей. Его переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах состоятся четвёртого сентября, в среду. Перед этим два лидера посетят судостроительный комплекс "Звезда".

На следующий день, пятого сентября, Моди с другими лидерами примет участие в пленарном заседании форума, а также посетит турнир по дзюдо.

Пятый по счёту Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с четвёртого по шестое сентября.

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Вера Павлова
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