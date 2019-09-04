Путин встретился с премьером Индии во Владивостоке

Лидеры двух стран осмотрят судоверфь "Звезда", расположенную в одной из бухт города Большой Камень.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали рабочую встречу на площадке проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласно планам встречи, лидеры обеих стран перед переговорами осмотрят судоверфь "Звезда", расположенную в одной из бухт города Большой Камень. Путин и Моди тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и немного пообщались на причале острова Русский, а затем поднялись на катер "Ураган", на котором вместе отправились на верфь.