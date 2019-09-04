ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2019, 04:00

Путин встретился с премьером Индии во Владивостоке

Фото © ТАСС/Pib via ZUMA Wire

Фото © ТАСС/Pib via ZUMA Wire

Лидеры двух стран осмотрят судоверфь "Звезда", расположенную в одной из бухт города Большой Камень.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали рабочую встречу на площадке проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласно планам встречи, лидеры обеих стран перед переговорами осмотрят судоверфь "Звезда", расположенную в одной из бухт города Большой Камень. Путин и Моди тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и немного пообщались на причале острова Русский, а затем поднялись на катер "Ураган", на котором вместе отправились на верфь.

Как сообщал Лайф, ранее индийский премьер опубликовал запись на одной из своих страниц в соцсетях о том, что прибыл в Россию. Притом сделал это на русском языке.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Индия
  • Владивосток
  • Путин
  • форумы
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Нарендра Моди
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar