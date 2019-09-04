Путин встретился с премьером Индии во Владивостоке
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Лидеры двух стран осмотрят судоверфь "Звезда", расположенную в одной из бухт города Большой Камень.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали рабочую встречу на площадке проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).
Согласно планам встречи, лидеры обеих стран перед переговорами осмотрят судоверфь "Звезда", расположенную в одной из бухт города Большой Камень. Путин и Моди тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и немного пообщались на причале острова Русский, а затем поднялись на катер "Ураган", на котором вместе отправились на верфь.
Как сообщал Лайф, ранее индийский премьер опубликовал запись на одной из своих страниц в соцсетях о том, что прибыл в Россию. Притом сделал это на русском языке.