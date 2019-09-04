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Регион
Опубликовано 4 сентября 2019, 07:30

Минприроды завершило исследования для расширения границ России в Арктике

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Министерство природы РФ завершило дополнительные исследования для расширения границ России в Арктике. Об этом в ходе ВЭФ сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

— Те планы, которые мы перед собой ставили, мы закончили, — цитирует РИА "Новости" Кобылкина.

Отметим, Россия претендует на расширение границ континентального шельфа в Арктике на протяжении уже 18 лет. В 2015 году она подала заявку в ООН на расширение границ на 1,2 миллиона километров, чтобы присоединить хребет Ломоносова, котловину Подводников, поднятие Менделеева и ряд других важных участков морского дна. В этой зоне, по предварительным данным, находятся обширные залежи углеводорода.

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Вера Павлова
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