Левитин заявил о необходимости вернуться к практике массовых занятий спортом

Жители России должны вернуться к распространённой в советское время традиции массово заниматься спортом. Так считает помощник президента России Игорь Левитин.

— Нам необходимо вернуться к тому доступу к занятиям физической культурой, который когда-то был в нашей великой стране, — цитирует слова Левитина на ВЭФ РИА "Новости".