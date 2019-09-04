Путин сердечно поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием
Нина Ургант. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылёв
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летним юбилеем. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства оценил её актёрское мастерство и преданность делу.
— Примите сердечные поздравления с юбилейным днём рождения. Большой и щедрый талант, несравненное актёрское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей, — говорится в телеграмме лидера страны.
Глава государства пожелал Нине Ургант бодрости духа, здоровья и всего наилучшего.
На счету Нины Ургант 54 роли в кинофильмах, самой известной из которых стала роль медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал" режиссёра А.С. Смирнова.