Путин указал главе "Аэрофлота" на значительный рост цен на билеты

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию. Диалог состоялся на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, трансляцию которого вёл Лайф.

Ранее эту цифру озвучили в Минтрансе — стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.