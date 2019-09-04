Историк призвал сократить рейсы из России в Болгарию после заявлений об СССР

Вадим Трухачёв заявил, что государство уже много лет показывает неблагодарность России и изображает русофобию, чтобы угодить Западу.

Историк Вадим Трухачёв призвал ограничить количество чартеров из России в Болгарию из-за заявлений в МИД страны о том, что Советская армия принесла репрессии в Восточную Европу.

— Болгария очень хочет выслужиться перед Евросоюзом, НАТО. Православные болгары, которые пишут кириллицей, должны изображать из себя ещё больших русофобов, чем поляки. Болгария на протяжении многих лет показывает чёрную неблагодарность русскому народу, который помог ей освободиться от 500-летнего османского владычества. На мой взгляд, близкие отношения с Болгарией — это глубочайшая ошибка, — сказал Трухачёв в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также историк добавил, что временное сокращение полётов в Болгарию было бы отличным ответом стране.