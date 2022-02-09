Сын цыгана и легенда Красной армии: Неизвестные факты о Чапаеве Знаменитый начдив Чапаев мог стать белогвардейцем, никогда не ездил на коне и умер совсем не так, как показано в фильме. 9 февраля, 09:47 Коллаж © LIFE. Фото © Фотохроника ТАСС

9 февраля (28 января по старому стилю) 1887 года в многодетной крестьянской семье из села Будайки родился Василий Чапаев. После смерти он был забыт и только усилиями комиссара дивизии Фурманова превратился в легендарную фигуру Гражданской войны. Вышедший в 30-е годы фильм "Чапаев" стал одной из самых знаменитых картин советского кинематографа и имел оглушительный успех на протяжении всей советской эпохи. Благодаря фильму и сложился образ, обретший такую популярность, что Чапаев стал персонажем многочисленных анекдотов. Однако настоящий Чапаев был далёк от представленного на экране образа.

Чапаев не был сыном цыгана и дочери губернатора

Фото © Public Domain

Комиссар Фурманов, популяризовавший образ Чапаева, считал его сыном цыгана и дочери казанского губернатора, которая якобы умерла при родах, после чего ребёнка отдали на воспитание кучеру. Трудно сказать, сознательно Фурманов придумал эту историю для большего эффекта или же стал жертвой розыгрыша со стороны Чапаева, который поведал ему эту байку в стиле жестокого романса.

В действительности Чапаев родился в крестьянской семье. Вместе с отцом работал в семейной плотницкой артели. Происхождение Чапаева и его предки известны достаточно хорошо, никаких бродячих цыган и губернаторских дочек в его биографии не было.

Чапаев мог стать белым

Летом 1917 года Чапаев добровольно вступил в ударный отряд 90-го запасного пехотного полка в Саратове. Ударные части формировались Временным правительством из наиболее идейных и патриотично настроенных военнослужащих, которые личным примером на фронте будут увлекать подвергшихся революционному разложению бойцов.

Большая часть ударников впоследствии составила ядро белой Добровольческой армии, а инициатор создания ударных отрядов Лавр Корнилов стал вождём белого движения. Их ряды мог пополнить и Чапаев, однако так и не вернулся на фронт после ранения в 1916 году. Рвавшегося в бой фельдфебеля перевели в другой запасной полк, в Николаевск. Там была совсем другая атмосфера, и Чапаев попал под влияние левых радикалов. Позднее он признавал, что некоторое время был "кадетом". Попади он во фронтовые ударные части, куда так хотел, у него были все шансы пополнить ряды белого движения вместе с сослуживцами.

Анархист

В.И. Чапаев в группе комсостава Красной гвардии. Фото © Wikipedia

До Февральской революции Чапаев совершенно не интересовался политикой. И только после ухода от ударников начал симпатизировать партии эсеров. Однако у них он надолго не задержался и вскоре попал под влияние анархистов. Комиссар Фурманов, позднее прославивший образ Чапаева, также был анархистом.

Однако осенью 1917 года резко стала набирать силу партия большевиков. Она начала подминать под себя советы, а также тыловые гарнизоны и запасные полки, где вскоре начала доминировать. Как и анархисты, большевики выдвигали крайне популистские лозунги, но при этом имели дисциплинированную партию. За несколько недель до октябрьских событий Чапаев перешёл к большевикам.

Фамилия Чапаева

При жизни Василий Чапаев нередко подписывался фамилией Чепаев. Именно под этой фамилией он фигурирует во многих армейских списках и штабных документах. Однако существовал и такой вариант написания фамилии — Чапаев. Сохранились прижизненные документы времён Гражданской войны, в которых он упоминается именно как Чапаев.

Существует версия, что на самом деле он изначально носил фамилию Чепаев. Но из-за ошибки комиссара Фурманова, написавшего про него книгу, превратился в Чапаева. Однако, судя по всему, начдив при жизни не слишком задумывался над правильным написанием своей фамилии и использовал оба варианта.

Чапаев никогда не садился на коня

Картина "Чапаев в бою". Репродукция Фотохроники ТАСС

В фильме "Чапаев" главный герой эффектно появляется верхом на коне. Позднее образ начдива на коне был растиражирован посредством картин, открыток, рисунков. Однако Чапаев никогда не садился на коня, он не мог ездить верхом из-за последствий ранения, полученного на Первой мировой войне.

Передвигался Чапаев только на штабных автомобилях. Причём, чтобы выбить себе авто, он нередко лично обращался к высшему командованию РККА и всё-таки добывал вожделенный автомобиль. Как правило, Чапаев ездил на "форде". Хотя был у него и "паккард".

Дивизия Чапаева вообще была весьма неплохо оснащена технически. Были броневики, автомобили, мотоциклы и даже несколько аэропланов.

Благодаря фильму "Чапаев" официальной версией его смерти стала гибель в реке Урал. Однако более вероятна другая причина смерти начдива. Согласно воспоминаниям уцелевших красноармейцев, Чапаев сумел организовать сопротивление неожиданному налёту уральских казаков. Однако в бою он получил несколько тяжёлых ранений и больше не мог в нём участвовать. К тому моменту чапаевский штаб уже оттеснили к реке. Несколько венгров из чапаевской дивизии сколотили плот и попытались переправить на нём Чапаева на другой берег. Однако примерно на середине реки начдив умер от потери крови. Переправившись через реку, венгры похоронили командира прямо на берегу.

Предполагаемый убийца жил в СССР

Кадр из кинофильма "Чапаев" (в центре — актёр Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева). Репродукция Фотохроники ТАСС

Специальный отряд, выделенный казаками для захвата Чапаева и его штаба, возглавлял хорунжий Никита Белоножкин. Некоторые исследователи именно его считают человеком, убившим Чапаева, вернее, ранившим.

После войны Белоножкин остался в СССР. Он несколько раз подвергался арестам, но в конечном счёте уцелел. Он даже участвовал в Великой Отечественной войне. Был тяжело ранен и демобилизован по состоянию здоровья в 1943 году. Белоножкин прожил долгую жизнь и скончался уже в независимом Казахстане в 90-е годы. Однако по вопросу его причастности к гибели Чапаева нет однозначного мнения.

Фурманов и Чапаев сильно враждовали

Д. Фурманов и В. Чапаев с бойцами и командирами дивизии после боёв за Уфу. Фото © Wikipedia

Бывший чапаевский комиссар Дмитрий Фурманов внёс главный вклад в превращение Чапаева в одну из главных советских легенд. Если бы не он, Чапаев, скорее всего, так и не получил бы посмертной славы и был бы известен только историкам.

Несмотря на то что может сложиться впечатление, что Фурманов и Чапаев были друзьями, это совсем не так. В действительности при жизни они постоянно ссорились и враждовали. Фурманов безумно ревновал Чапаева к своей супруге. Чапаев выходил из себя из-за комиссарских попыток вмешиваться в его руководство дивизией. В итоге и тот и другой неоднократно посылали начальству жалобы друг на друга. Их конфликт закончился отзывом Фурманова и переводом его в другую часть. Это и спасло ему жизнь.

Петька был начальником Чапаева

Вверху — Фурманов и Чапаев, внизу — Пётр Исаев (слева) и Семён Садчиков. Фото © Wikipedia

Образ недалёкого и простоватого ординарца Петьки, созданный в фильме "Чапаев", весьма далёк от реальности. На самом деле Пётр Исаев (наиболее вероятный прототип Петьки. — Прим. Е.А.) был более образованным человеком, чем его командир. У Чапаева за плечами — неоконченная церковно-приходская школа, тогда как Исаев окончил в Саратове реальное училище.

Более того, Исаев имел звание штабс-капитана императорской армии, тогда как Чапаев был только унтер-офицером. Некоторое время в период Первой мировой войны они даже служили в одной роте Белограйского полка, и Исаев был его непосредственным командиром. В чапаевской дивизии Исаев командовал батальоном связи.

В фильме Чапаев выглядит гораздо старше Петьки, тогда как в жизни они были почти ровесниками: Чапаев всего на три года старше Исаева.

Чапаев несколько лет был забыт

Чапаев не был широко известен при жизни, а после смерти оказался забытым на несколько лет. Дошло до того, что оставшиеся без поддержки члены семьи начдива начали погибать. Отец Чапаева умер в начале 20-х от голода, разразившегося в Поволжье. Скончалась и жена начдива. Оставшихся сиротами маленьких детей Чапаева, по одной версии, отправили в детский дом. По другой — детей забрал на воспитание один из друзей начдива.

Только в 1923 году, после выхода книги Фурманова, про Чапаева вспомнили. Михаил Фрунзе распорядился разыскать родственников начдива и оказать им помощь. А в 30-е годы, после выхода фильма братьев Васильевых, Чапаев превратился в легендарную фигуру и одного из самых знаменитых полководцев Гражданской войны.

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