Американский рэпер Снуп Догг восхитился русским кулачным боем стенка на стенку, разместив в своём инстаграме видео с фестиваля "Атамановские кулачки", проходившего в Тамбовской области.

— По-мужски. Без оружия, только руки, — подписал публикацию артист.

Подписчики Снупа Догга стали оживлённо интересоваться, где можно поучаствовать в таком бою, с ответами к обсуждению под видео подключились российские подписчики звезды.

Как уточняет РИА "Новости", фестиваль "Атамановские кулачки" проходил в селе Атаманов в Тамбовской области.