Снуп Догг восхитился русским кулачным боем стенка на стенку
Фото © Instagram/snoopdogg
Американский рэпер Снуп Догг восхитился русским кулачным боем стенка на стенку, разместив в своём инстаграме видео с фестиваля "Атамановские кулачки", проходившего в Тамбовской области.
— По-мужски. Без оружия, только руки, — подписал публикацию артист.
Подписчики Снупа Догга стали оживлённо интересоваться, где можно поучаствовать в таком бою, с ответами к обсуждению под видео подключились российские подписчики звезды.
Как уточняет РИА "Новости", фестиваль "Атамановские кулачки" проходил в селе Атаманов в Тамбовской области.
Музыкант не в первый раз обращает внимание на Россию и в прошлом даже выкладывал мем на русском языке, которым рассмешил множество россиян.