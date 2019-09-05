Путин поддержал предложения по развитию сельского хозяйства Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения по развитию сельского и лесного хозяйств, а также предоставлению льготной ипотеки в Дальневосточном федеральном округе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
— Мы вчера много работали вместе (с Путиным. — Прим. Лайфа), докладывали ему несколько, на наш взгляд, очень важных предложений... Все эти предложения президентом поддержаны, мы будем их реализовывать, — отметил Трутнев.
Он также отметил важность мелиоративных работ в регионе для развития сельского хозяйства и производства экологически чистых продуктов питания.
Кроме того, президенту сообщили о готовящемся эксперименте в области лесного хозяйства.
— Мы хотим первыми внедрить такую прозрачную сквозную систему управления лесным хозяйством, начиная со спутников и заканчивая электронными аукционами и биржей, — пояснил полпред.
Напомним, что пятый по счёту ВЭФ проходит 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также международные бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.