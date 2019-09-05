Сбербанк готов к продаже "дочки" Украине

Сбербанк пока не наладил диалог с новыми властями Украины относительно возможной продажи своей "дочки" в этой стране. Однако перспективы в этом отношении есть. Об этом журналистам в рамках ВЭФ сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

— Мы пока не налаживали никакой диалог, потому что там, собственно, субъект только-только возник, правительство только сформировано, поэтому мы пока этой темой не занимались, — цитирует Грефа РИА "Новости".

Он также отметил, что российская сторона готова к продаже и видит перспективы в этой сделке.