Сбербанк готов к продаже "дочки" Украине
Фото © ТАСС / Роман Демьяненко
Сбербанк пока не наладил диалог с новыми властями Украины относительно возможной продажи своей "дочки" в этой стране. Однако перспективы в этом отношении есть. Об этом журналистам в рамках ВЭФ сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
— Мы пока не налаживали никакой диалог, потому что там, собственно, субъект только-только возник, правительство только сформировано, поэтому мы пока этой темой не занимались, — цитирует Грефа РИА "Новости".
Он также отметил, что российская сторона готова к продаже и видит перспективы в этой сделке.
Напомним, что пятый по счёту ВЭФ проходит 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также международные бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.