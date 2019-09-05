Путин заявил о стабильном развитии двусторонних отношений России и Японии

Встреча российского лидера и японского премьер-министра началась в рамках ВЭФ во Владивостоке.

Отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые договорённости Москвы и Токио планомерно реализуются. Об этом заявил на ВЭФ во Владивостоке президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

— Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений. Сегодня, конечно, обсудим не только состояние наших дел, но и наметим дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений, — заявил российский лидер.

Как подчеркнул российский президент, в этом году на форум в Россию прибыл представительный состав японской делегации — свыше 500 официальных лиц из Японии и представители бизнеса.

Также президент поблагодарил японского премьера за выражение сочувствия жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами, используя уже не в первый раз доверительное обращение на "ты".